Токио, , 05:55 — REGNUM Прямой диалог президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным является важным на фоне роста напряженности в мире, а также на фоне ситуации вокруг Украины, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

«В условиях, когда существуют проблемы, вызывающие серьезный интерес международного сообщества, в первую очередь это касается ситуации на Украине, важен прямой диалог между лидерами США и России, которые являются важными игроками в мире», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин не обсуждал с президентом США Джо Байденом тему, связанную с отправкой российских войск на Украину. По его словам, никакие угрозы российского «вторжения» в ходе беседы глав государств не поднимались.