Москва, , 05:50 — REGNUM Наиболее обсуждаемыми в 2021 году событиями в социальной сети «Одноклассники» стали пандемия COVID-19, выборы в Госдуму и лесные пожары в России. Об этом говорится в результатах проведённого соцсетью исследования.

Логотип социальной сети «Одноклассники»

«В течение года пользователи «Одноклассников» наиболее активно обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Государственную думу РФ и лесные пожары в России», — отметили составители.

Кроме названных тем, пользователей социальной сети интересовали летние Олимпийские игры в Токио, вооружённый захват власти в Афганистане, штурм Капитолия в США, полёт в космос британского предпринимателя Ричарда Брэнсона и съёмки российского фильма на Международной космической станции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что главным в русскоязычных социальных медиа и соцсетях за 2021 год стало слово «вакцинация».

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