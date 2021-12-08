Пекин, 8 декабря, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Китайский приключенческий фильм «Афера с древностями» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов на материковой части Китая на пятый день показа, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Афера под прикрытием». Реж. Брэд Фурман. 2016. Великобритания Брайан Крэнстон

Являющийся киноадаптацией одноименного романа фильм рассказывает историю о серии приключений главных героев, стремящихся узнать правду о голове Будды времен династии Тан (618−907). Фильм за 7 декабря принес около 18,8 млн юаней (около $3 млн), что составляет 53% от общего объема сборов всех фильмов в Китае за указанный день.

Отечественный комедийно-саспенсный фильм «Стань кем-то» занял второе место в чарте кассовых сборов, заработав во вторник около 8,7 млн юаней. За ним последовал китайский романтический фильм «Твой мир без меня», собравший около 1,4 млн юаней.