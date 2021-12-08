Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Власти Камчатки помогут бизнесу на всех этапах становления: от идеи и акселерации до поддержания стабильности бизнеса и IPO (первичное публичное предложение), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Старт реализации поддержки технологических инициатив намечен на 2022 год. Проект будет реализовываться в 3 этапа.

«Первый этап предусматривает активное участие институтов инновационного развития, таких как Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Платформа НТИ, и использование традиционных инструментов — грантов, конкурсов, обучение предпринимателей. Будет действовать механизм налогового стимулирования инвестиций бизнес-ангелов. Этот проект, где предполагается возмещение инвесторам до 50% их вложений в проект, реализует Фонд «Сколково», — рассказала заместитель министра — начальник отдела развития предпринимательства министерства инвестиций Камчатки Наталья Делемень.

Второй этап предусматривает применение новых инструментов, в частности, льготное кредитование по ставке, равной ключевой ставке ЦБ. Другой механизм поддержки — гранты на «доращивание» технологических предпринимателей. Эти деньги позволят компаниям довести свой продукт до соответствия критериям крупных заказчиков. Деятельность зрелых стартапов, которым предоставляется господдержка, будет приоритезирована — производимая продукция должна относиться к высокотехнологичным направлениям: искусственному интеллекту, интернету вещей, технологии распределенных реестров и другим.

Для реализации третьего этапа — доступного выхода на IPO — планируется предоставлять компаниям через Фонд содействия инновациям субсидии в размере до 50% затрат на эту процедуру. Планируется ограничение поддержки — выручка этих компаний не должна превышать 800 млн руб. Именно выход технологических компаний на биржу является лучшим маркером инвестиционного климата в инновационной сфере.

«Проект позволит увеличить число публичных технологических компаний в РФ. Предполагается, что первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 году, к 2024 году число таких компаний малой и средней капитализации составит не менее 30 по стране. В целом программа поддержки продлится до 2030 года», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, государственную поддержку новым проектам, которые были запущены в Самарской области во время пандемии, могут оказать в регионе.