Буэнос-Айрес, , 05:41 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что после прививки бустерной дозой вакцины «Спутник V» чувствует себя хорошо. Об этом посол России в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов рассказал журналистам 7 декабря, после встречи российской бизнес-делегации с Фернандесом в президентском дворце в Буэнос-Айресе.

Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По словам посла, Фернандес сказал, что «чувствует себя замечательно, никаких проблем нет».

Дмитрий Феоктистов «И президент, и глава кабмина, и пять федеральных министров начали свои выступления с уже ставших традиционными слов признательности в адрес руководства России за помощь в сложную минуту, когда Россия в разгар пандемии первой пришла на помощь и поставила сюда «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Аргентины ревакцинировался «Спутником V»