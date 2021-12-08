Тегеран, , 07:23 — REGNUM 7 декабря президент Сербии Александр Вучич выразил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Тегераном во всех возможных областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На встрече с послом Ирана в Белграде Рашидом Хассанпуром президент высоко оценил логичную позицию Исламской Республики в отношении уважения территориальной целостности различных стран, включая Республику Сербия.

Хассанпур, в свою очередь, передал теплые пожелания иранского президента Ибрагима Раиси и официальное приглашение посетить Тегеран с официальным визитом при первом удобном случае.

«Иран и Сербия недавно вместе пережили важные и судьбоносные события, которые могут создать светлую перспективу для отношений и сотрудничества двух стран», — отметил иранский посол.

Он также подтвердил неизменную поддержку Ираном территориальной целостности и национального суверенитета, осудив вмешательство некоторых иностранных государств во внутренние дела других стран.

Хассанпур подчеркнул, что соблюдение этих норм и принципов гарантирует сохранение международного мира и стабильности.