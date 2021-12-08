Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Главная новогодняя ель Санкт-Петербурга прибыла на Дворцовую площадь, где она будет установлена и украшена. Об этом 8 декабря сообщает новостной портал «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Новогоднее дерево было срублено в Приозерском районе Ленинградской области. Около 02:00 мск фура с главной новогодней елью въехала на Дворцовую площадь, Довезли дерево в целости и сохранности.

Работы по установке и украшению ели будет выполняться в течение как минимум одной недели. Отмечается, что решение о доставке дерева было принято властями города оперативно, чтобы успеть до сильных морозов, о которых предупреждали синоптики.

Украшать новогоднюю ель закончат к 20 декабря, рядом с деревом планируется сделать несколько фотозон для желающих.

Какую ёлку установить: искусственную или живое дерево, решали жители Санкт-Петербурга путём интерактивного голосования. Большинством голосов было принято решение об установке живой ели. До 2020 года на протяжении нескольких лет жители города голосовали за установку искусственной ели.

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