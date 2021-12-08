Тегеран, , 07:24 — REGNUM В ответ на временную нехватку внутривенных медицинских растворов в стране Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закупила и доставила 260 000 упаковок различных типов растворов министерству здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 декабря.

Груз, содержащий растворы для внутривенного введения на сумму 156 000 долларов США, прошёл таможенный терминал в Бандар-Аббасе (провинция Хормозган) и прибыл в иранскую столицу Тегеран.

«Предоставление этих возможностей в то время, когда система здравоохранения Ирана находится под давлением на фоне распространения COVID-19, в значительной степени поможет министерству в оказании своевременных медицинских услуг иранским гражданам, а также афганским беженцам», — заявил Сайед Джаффар Хуссейн, представитель ВОЗ и глава миссии в Исламской Республике Иран.

Груз содержит 160 000 упаковок раствора Рингера, 50 000 упаковок сахарного раствора и 50 000 упаковок солевого раствора, все из которых необходимы для оказания медицинской помощи, а также лечения различных стационарных и амбулаторных заболеваний.