Тегеран, 8 декабря, 2021, 07:25 — ИА Регнум. 7 декабря главный иранский представитель по ядерным вопросам на переговорах в Вене Али Багери Кани подчеркнул, что представленные Ираном предложения могут серьезно подтолкнуть многосторонний диалог к прогрессу в текущем переговорном процессе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Багери Кани, находящийся с официальным визитом в Москве, в интервью рассказал о серьезности и значимости отношений между Исламской Республикой Иран и Россией в различных областях. Он также подчеркнул, что для более быстрого продвижения переговоров на данном этапе ему необходимо провести консультации с российскими властями.

Указав на представленные изменения по двум предложенным Ираном сценариям, он заявил, что эти два текста полностью соответствуют международным документам, согласованным Ираном и группой 4+1 (Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия).

«Мы должны признать, что любая сторона имеет полное право представлять свои предложения, открывая путь для диалога и достижения результатов», — отметил Багери Кани.

Далее он сообщил, что в ходе нового раунда переговоров в Вене иранская делегация провела конструктивные и плодотворные консультации с Россией и Китаем.