Тегеран, 8 декабря, 2021, 07:35 — ИА Регнум. 7 декабря начальник полиции уголовного розыска Исламской Республики Иран и высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел Пакистана рассмотрели сотрудничество в области борьбы с преступлениями на общей границе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бригадный генерал Мохаммад Ганбари и секретарь министерства внутренних дел Пакистана Зафар Аббас обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

На встрече присутствовали некоторые представители министерства внутренних дел Пакистана, директор управления Федерального агентства расследований Пакистана по борьбе с незаконной иммиграцией, а также полковник Омид Сарвари, сотрудник отдела по борьбе с наркотрафиком.

Ссылаясь на свои встречи с пакистанскими официальными лицами за последние два дня, бригадный генерал Мохаммад Ганбари выразил уверенность в достигнутых договоренностях и выразил надежду на расширение сотрудничества в будущем.

Он подчеркнул, что необходимо пересмотреть взаимодействие между двумя дружественными соседями в целях обеспечения безопасности границ, обмена информацией о преступниках, а также разработки совместной стратегии преследования и наказания преступных элементов.