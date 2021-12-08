Москва, 8 декабря, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Коррупционные преступления в России необходимо приравнять к государственной измене, потому что казнокрады изменяют гражданской присяге, заявил 8 декабря член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Изменения в законодательстве, по его словам, нужны для того, чтобы «убирать условия коррупции» и не допускать ситуаций, при которых пахотное поле будет вновь «засаживаться коррупционерами».

«Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является», — объяснил Кабанов в интервью РИА Новости.

Член СПЧ предложил также сделать антикоррупционную экспертизу работающей, и на первом этапе определять условия, которые закладываются с целью развития коррупционного бизнеса.