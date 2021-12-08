Тегеран, , 07:36 — REGNUM Фильм «Герой», снятый иранским режиссером Асгаром Фархади, вошёл в число фильмов, имеющих право участвовать в 94-й номинации премии «Оскар». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно официально сайту, организаторы премии «Оскар» обнародовали список фильмов, имеющих право участвовать в конкурсе в категориях «Международный фильм», «Анимационный художественный фильм» и «Документальный фильм».

Фильмы из 93 стран были отобраны для участия в 94-й номинации премии «Оскар». «Герой» режиссера Фархади собирается официально представлять Иран на международном мероприятии.

«Герой» был впервые показан на 74-м Каннском кинофестивале и получил приз гран-при фестиваля, рассказав историю человека по имени Рахим, разведенного отца, находящегося в двухдневном отпуске из тюрьмы для должников. Когда Рахим все же решает вернуть кошелек с золотыми монетами, история принимает несколько иной оборот.

Список, опубликованный премией «Оскар», включает 26 фильмов в категории анимационных полнометражных фильмов и 138 фильмов в разделе документальных полнометражных фильмов. Список кандидатов на международные и документальные фильмы планируется объявить 21 декабря.