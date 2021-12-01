Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о приоритетах развития туризма в регионе.

Einar Fredriksen Долина гейзеров. Камчатка

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По мнению Солодова, одним из мест, которое привлекает туристов, является зона вокруг Паратунки, где есть площадка под названием «Туристско-рекреационный комплекс Паратунка».

«Сейчас существуют разрозненные объекты, которые нужно привести в единую систему. Туда подводится инфраструктура за счет средств федерального бюджета, ведется привлечение инвесторов под строительство гостиниц, туристических объектов. Другая часть этой зоны называется «Зеленовские озерки» — это чуть севернее райцентра Елизово. Принцип там такой же — выделена территория, подводятся инфраструктура, термальная вода, газ. Получен инфраструктурный кредит на строительство дороги в этом направлении. На уже «нарезанных» участках свои проекты реализуют инвесторы», — рассказал Владимир Солодов в интервью «Интерфаксу».

Второй кластер на юго-востоке Камчатки — зона вулканов Вилючинского, Мутновского и Горелого.

«Там есть якорный инвестор — компания «Парк «Три вулкана» группы «Интеррос», которая занималась созданием курорта «Роза Хутор». Это масштабный проект по созданию круглогодичного курортного парка международного класса «Три вулкана». Его основная ценность в том, что он позволяет по земле очень быстро (всего 80 км от аэропорта) получить доступ ко всем особенностям Камчатки: действующим вулканам, уникальным горнолыжным возможностям (инвестор планирует развить до 50-ти км горнолыжных трасс), термальной воде, выходу к океану, возможностям активного трекинга летом, водопадам, источникам, Малой долине гейзеров. В достаточно компактной зоне между тремя вулканами у туриста есть возможность буквально в часе-полутора езды от аэропорта получить доступ ко всей красоте, всему, чем Камчатка славится. Я уже не говорю про диких животных, которых здесь достаточно», — добавил губернатор.

Третьей точкой притяжения Солодов назвал южный кластер вокруг Курильского озера на территории Южно-Камчатского заказника, где обитает одна из крупнейших охраняемых групп бурого медведя в мире и крупнейшая в России. Этот кластер называется «Заповедная «Камчатка».

"Пока туда туристы прилетают с однодневными вертолетными турами. К сожалению, в этом году случилась трагедия с вертолетом на Курильском озере. Наша задача — на этом направлении заменить вертолеты на самолеты. Развиваем аэропорт в расположенном неподалеку поселке Паужетка, который должен стать точкой притяжения многодневных туров. Отсюда будут расходиться десятки маршрутов, из которых Курильское озеро, конечно, останется жемчужиной, но только концентрации всех туристов вокруг озера не будет. Само озеро не может принять больше посетителей, иначе будет негативное воздействие на природу, животных. Четвертая тема — это Долина гейзеров. Уже в этом году мы смогли нарастить туристический поток в Долину гейзеров на 60% — до 8 тыс. человек. Но в перспективе там мы тоже хотим кластерный подход задействовать», — пояснил Владимир Солодов.

Последним из приоритетных кластеров глава отметил Ключевскую группу вулканов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о планах по развитию кластера вокруг Долины гейзеров.