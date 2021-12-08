Тегеран, , 07:38 — REGNUM 7 декабря председатель Парламентской группы дружбы Иран-Украина Андрей Владимирович Богданц подчеркнул необходимость укрепления и расширения двусторонних связей с Ираном в области торговли и экономики, горнодобывающей промышленности, энергетики, а также производства сельскохозяйственной и химической продукции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Председатель Парламентской группы дружбы Иран-Украина Андрей Владимирович Богданц провел встречу с вице-президентом иранского парламента Али Никзадом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Андрей Владимирович Богданц призвал к расширению сотрудничества и заявил, что украинский парламент приветствует расширение двусторонних связей с парламентом Ирана и заинтересован в продолжении диалога между официальными представителями двух стран.

Председатель Парламентской группы дружбы Иран-Украина на встрече подтвердил замечания Никзада о низком уровне торгово-экономических отношений между Ираном и Украиной, выразив надежду, что этот недостаток будет устранен путем диалога между представителями частного сектора.