Тегеран, , 07:40 — REGNUM 7 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече с профессорами и специалистами Технологического университета имени Шарифа, что правительство намерено привлекать в страну новых представителей научных кругов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Правительство не намерено игнорировать опасения и заявления Верховного лидера, но при этом намерено работать над подготовкой почвы для привлечения новых умов и удержания старых», — заявил президент.

Раиси отметил, что иранская академическая элита является достоянием страны, подчеркнув, что правительство и университеты должны работать вместе, чтобы решить внутренние проблемы и способствовать вкладу иранских ученых в страну.

Президент заявил, что сегодня необходимо добиться перемен во всех областях, сообщив, что изменение нынешней ситуации на желаемую должно основываться на науке и инновациях, и в этом отношении университеты, профессора и образованные студенты играют значительную роль.