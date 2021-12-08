Лима, , 05:25 — REGNUM Предложение об импичменте президента Перу Педро Кастильо, направленное депутатами от оппозиционных партий, отклонил перуанский Конгресс по итогам голосования 7 декабря. Об этом говорится в официальном сообщении законодательного органа на его странице в Twitter.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«76-ю голосами против и 46-ю — за, при четырех воздержавшихся, пленум Конгресса отклонил предложение объявить президента республики Педро Кастильо морально недееспособным», — уточнили в парламенте Перу.

Предложение о досрочном отстранении с должности президента Перу Педро Кастильо направили оппозиционеры еще в конце ноября 2021 года. По их мнению, президент республики незаконно расходовал средства, направленные на избирательную кампанию. Также оппозиция обвинила главу государства в назначении на посты в правительстве людей, связанных с террористическими организациями.