Тегеран, , 07:41 — REGNUM 7 декабря спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф назвал Национальную информационную сеть (NIN) наиболее важным вопросом на сегодняшний день, отметив, что министр связи пообещал завершить проект в скорейшие сроки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании парламента, Калибаф предупредил, что отсутствие национальной сети Интернет является главной проблемой страны, призвав министра связи и информационных технологий Эйсу Зарепур немедленно завершить проект.

Он отметил, что создание электронного правительства является основой совершенствования административного развития, подчеркнув, что национальная информационная сеть может помочь властям бороться с коррупцией и другими преступными явлениями по всей стране.

Калибаф назвал создание инфраструктуры NIN самым важным проектом исламской страны, заявив, что молодая специализированная рабочая сила должна быть готова к скорейшей реализации проекта.

Критикуя ситуацию с цифровой экономикой в Иране, он заявил, что страна добилась успеха в этой области менее чем на пять процентов.

«Такая тенденция неприемлема. Нам следует поощрять и поддерживать малый интернет-бизнес», — отметил Калибаф.

Спикер исключил пропагандистскую кампанию против плана парламента по защите прав пользователей киберпространства и регулированию ключевых онлайн-сервисов, подчеркнув, что законодатели не будут преследовать блокировку некоторых интернет-платформ, однако они хотят поддержать малый бизнес.