Москва, 8 декабря, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Западные страны, вероятно, утратили культуру политического диалога, а их официальные лица разучились решать проблемы цивилизованно, заявил 8 декабря заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога. Партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, наиболее частным ответом на «не соответствующее логике» оппонентов становятся односторонние ограничения, поэтому ни одно из государств с независимой политикой не может быть от них застраховано.

Ранее в МИД России заявили, что США и узкая группа их союзников не могут и не должны претендовать на звание «маяка» демократии из-за хронических проблем со свободами.