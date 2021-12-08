* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, 8 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. 7 декабря секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Соединенные Штаты возмущены крахом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, в связи с чем стремятся возродить террористическую группировку, чтобы создать новый кризис в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA

Шамхани сделал эти замечания на встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом, который накануне прибыл в Тегеран. Он отметил, что создание нового кризиса в Сирии входило в планы США и Израиля, ставящие под угрозу безопасность всего региона.

Иранский чиновник также осудил продолжающиеся израильские нападения на сирийскую землю, заявив, что эти атаки представляют собой варварскую агрессию против Палестины и Ливана.

Шамхани также подчеркнул важность ирано-сирийских стратегических связей в политической области и сфере безопасности, отметив, что обе стороны должны укреплять сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Сирии поблагодарил Иран за всестороннюю поддержку сирийского народа и правительства. Он заявил, что в отношениях Тегерана и Дамаска начался новый этап развития.