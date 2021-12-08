Канберра, 8 декабря, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Власти Австралии присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине, объявленному США. Об этом 8 декабря заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон на пресс-конференции в Сиднее.

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Как пояснил Моррисон, на зимних Олимпийских играх не будут присутствовать официальные лица Австралии. При этом олимпийская сборная страны примет участие в спортивном мероприятии, как и было запланировано изначально.

«Австралия — великая спортивная держава, и мы разделяем вопросы спорта и политические вопросы», — отметил Моррисон.

Премьер-министр Австралии пояснил, что решение о бойкоте было принято правительством страны в связи с приписываемыми Китаю нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также с рядом иных вопросов, связанных «с вмешательством Китая во внутренние дела Австралии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению аналитика Австралийского института стратегической политики Малкольма Дэвиса, австралийские спортсмены рискуют попасть под санкции со стороны Китая, если федеральное правительство Австралии объявит дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.