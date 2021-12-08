Благовещенск, 8 декабря, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Амурской области завершена уборочная компания, план по сбору сои перевыполнен. Всего на полях региона вырастили за лето 1175,6 тыс. тонн сои, на 1,4% больше, чем планировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе правительства Приамурья.

Соя

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Урожайность сои по сравнению с прошлым годом возросла на 3,2 ц/га. Больше всего соевых бобов собрали в Константиновском, Тамбовском Октябрьском, Михайловском и Ивановском районах. Успешно завершилась также уборка зерновых, их заготовили 452,4 тыс. тонн.

Урожай собрали несмотря на паводок. Из-за наводнения были затоплены 5,6% полей с зерновыми культурами, 5,1% — с соей, 0,6% — с кормами.

«Несмотря на все трудности все сельскохозяйственные работы завершены в лучшие сроки и с минимальными потерями. Обеспеченность семенами зерновых культур под посев 2022 года составляет — 100,1%, сои — 105%», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье вырастили в 2021 году на 11 тонн больше сои, чем планировали. Средняя урожайность сои на полях Приамурья составила 16,2 центнера с гектара, в некоторых организациях этот показатель доходил до 30 центнеров с га. Эти объёмы министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков назвал высокими.