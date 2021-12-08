Тегеран, , 07:25 — REGNUM 7 декабря член сирийского парламента заявил, что отношения между Ираном и Сирией не являются временными или зависящими от политических и экономических факторов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Отношения между Ираном и Сирией связаны общей судьбой», — заявил Мохаммад Фуаз в эксклюзивном интервью IRNA.

Он отметил: «Естественно, международные отношения изменяются с учетом общих интересов, однако отношения между Ираном и Сирией выходят за рамки таких расчетов и имеют корни в их общей судьбе».

«Иран и Сирия могут отличаться по каким-либо признакам, но их взгляды на различные вопросы одинаковы», — сообщил сирийский депутат. Он также отметил, что обе страны находятся на вершине Оси сопротивления, которая направлена на уничтожение Израиля.

Фуаз далее заявил, что ирано-сирийские отношения расширяются в политической, экономической и культурной областях, причем сирийская сторона намерена в дальнейшем укреплять эти связи.

Он упомянул о визите министра иностранных дел Сирии в Иран, заявив, что Фейсал Мекдад передал приглашение Башара Асада президенту Исламской Республики Ибрагиму Раиси посетить Сирию.