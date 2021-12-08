Екатеринбург, , 05:10 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) по данным на 7 декабря ревакцинацию от COVID-19 завершили около 120 тыс. военнослужащих и гражданского персонала дислоцированных на его территории соединений, воинских частей и организаций. Об этом со ссылкой на начальника медицинской службы округа полковника Всеволода Каминского сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что ревакцинация также проходит на структурно входящих в округ военных базах России в Таджикистане и Киргизии, и в российских воинских подразделениях, дислоцированных в Казахстане.

Всеволод Каминский «С 1 июля текущего года провели ревакцинацию около 120 тыс. военнослужащих, гражданского персонала соединений и воинских частей военного округа, а также членов их семей. Повторная иммунизация проводилась на базе медицинских учреждений воинских частей и филиалов окружного клинического военного госпиталя».

По его словам, проведение вакцинации и ревакцинации в округе «позволило снизить заболеваемость в два раза».

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте ВМФ России повторную прививку от новой коронавирусной инфекции получили более 30 тысяч военнослужащих, вакцинация проходит с опережением плана.

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