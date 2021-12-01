Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал о планах по развитию кластера вокруг Долины гейзеров.

Игорь Шпиленок Долина гейзеров. Камчатка

Читайте также: На Камчатке объявили победителей туристического конкурса

Владимир Солодов в интервью ИА «Интерфакс» сказал, что Долина гейзеров в пиковый сезон уже не справляется с туристами. Просто наращивать турпоток там бессмысленно и вредно, поскольку это приведет к негативному воздействию на природу. Емкость Долины гейзеров как локации достаточно ограничена. В этом году турпоток был увеличен до 8 тыс. человек.

«Увеличить приток туристов можно еще на 50% — до 10 тыс. человек, но вряд ли сама Долина сможет вместить больше. Сейчас тур в Долину гейзеров — это вертолетный перелет, однодневная экскурсия к гейзерам, к чаше древнего потухшего вулкана Узон и обратно. Мы хотим сохранить эту возможность и предложить альтернативу. В этом году закончилось строительство 300-километровой автомобильной трассы из Петропавловска-Камчатского до райцентра Мильково — это три-четыре часа в пути по комфортной дороге. Ожидаем приток туристов автомобилями в Мильково. Оттуда 30-минутный перелет вертолетом в Долину гейзеров (соответственно, он будет существенно дешевле). Обеспечим возможность пеших маршрутов между Долиной гейзеров и Узоном, после чего — короткий перелет до побережья и возможность возвращения в Петропавловск-Камчатский катером или морским судном», — пояснил глава Камчатки.

В общей сложности получается десять часов пути, 200 км и возможность ознакомиться со всеми особенностями полуострова.

«Это уже морской туризм. Здесь по пути есть лежбище сивучей и потрясающей красоты побережье — Халактырский пляж в пригороде Петропавловска-Камчатского. Люди получат возможность совершить четырех-пятидневный тур», — добавил Солодов.

По мнению губернатора, приток туристов в кластер вокруг Долины гейзеров можно увеличить в десять раз за счет увеличения точек притяжения и организации правильного «маршрута впечатлений».

Как сообщало ИА REGNUM, десять жителей Камчатского края получили дипломы победителей первого народного конкурса туристических проектов «Моя любимая Камчатка — приглашение к путешествию».