Петропавловск-Камчатский, , 05:00 — REGNUM Врач-инфекционист Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Рябых призвала жителей региона активно прививаться от COVID-19, так как уверена, что вакцинация — единственный доказанный метод, который эффективно предотвращает тяжелую форму заболевания и смерть.

Вакцинация Yarregion.ru

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"Практика показывает, что невакцинированные пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией болеют в тяжелой форме. Я настоятельно рекомендую жителям нашего региона вакцинироваться и таким образом защитить себя. Остановить эпидемию, чтобы люди перестали умирать от этого заболевания, ничем, кроме вакцинации, мы не сможем», — цитирует Рябых пресс-служба правительства края.

Врач-инфекционист поддержала введение в РФ системы QR-кодов, так как это, по ее мнению, позволит более эффективно бороться с пандемией. Елена Рябых отметила, что всё больше случаев заражения коронавирусом фиксируется среди молодёжи и детей.

«Мы можем наблюдать, что дети и молодые люди также подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией, поэтому вакцинация защищает не только нас, но и наших детей», — отметила врач.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления ряда специалистов о спасительных для человечества свойствах штамма «Омикрон» до настоящего времени не подтверждаются данными об этом варианте коронавируса. Такое заявление сделал 7 декабря врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Крючков в беседе с изданием «Вечерняя Москва».