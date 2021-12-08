Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 05:06 — ИА Регнум. К городу Свободный в Амурской области уже почти провели межпоселковый газопровод. Эти работы будут завершены до конца 2021 года, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с губернатором региона Василием Орловым, которая состоялась 7 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Газопровод в том числе понадобится для открытия в Свободненском районе комплекса сжижения природного газа (КСПГ), соглашение о создании которого было подписано в сентября 2021 года. Сжиженный газ намерена использовать компания «Газпром гелий сервис» для нужд своего автопарка, топливо также будет доступно для жителей региона.

Ранее было завершено строительство межпоселкогового газопровода между городами Углегорск и Циолковский. Котельная в Циолковском стала первой подключенной к сетевому газу от магистрального газопровода «Сила Сибири». Все эти изменения осуществлены в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Амурской области на 2021−2025 годы.

«Продолжается проектирование межпоселковых газопроводов к Благовещенску, селам Чигири и Верхнеблаговещенское в Благовещенском районе, золотодобывающему предприятию в Магдагачинском районе», — также отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству России совместно с ПАО «Газпром» поручено обеспечить техническими условиями на подключение метанольного завода в городе Сковородино Амурской области к газопроводу «Сила Сибири». Ранее соответствующий документ уже выдавался, но теперь его требуется восстановить, указано в поручении президента РФ Владимира Путина. Поручение президента должно было быть исполнено до 1 ноября 2021 года.