Москва, 8 декабря, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Экипаж корабля «Союз МС-20» вышел из гостиницы «Космонавт» на Байконуре под песню «Трава у дома» на русском и на японском языках, в честь космонавта Александра Мисуркина и космических туристов из Японии Юсаку Маэдзавы и Ёдзо Хирано. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Отмечается, что новую версию песни записал дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева. Песней «Трава у дома» по традиции провожают все экипажи из гостиницы на автобус, который повезёт космонавтов на примерку скафандров и потом на стартовую площадку космодрома.

Вместе с основным экипажем «Союза МС-20» из гостиницы вышли дублёры —российский космонавт Александр Скворцов и турист из Японии Щун Огисо.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» к Международной космической станции (МКС) с двумя космическими туристами запланирован на 10:38 мск 8 декабря. Экипаж проведёт в полёте на орбите Земли 12 суток, управление космическим кораблём будет осуществлять российский космонавт Мисуркин. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 20 декабря.