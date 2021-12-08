Портленд, США, , 04:38 — REGNUM Вблизи тихоокеанского побережья штата Орегон на северо-западе США 7 декабря были зафиксированы повторные подземные толчки, на этот раз их магнитуда достигла величины 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр землетрясения находился в 434 километрах к западу от небольшого приморского городка Ньюпорт (округ Линкольн, 10,3 тыс. жителей). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вблизи побережья американского штата Орегон были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.

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