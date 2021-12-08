Портленд, США, 8 декабря, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Вблизи тихоокеанского побережья штата Орегон на северо-западе США 7 декабря были зафиксированы повторные подземные толчки, на этот раз их магнитуда достигла величины 5,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Эпицентр землетрясения находился в 434 километрах к западу от небольшого приморского городка Ньюпорт (округ Линкольн, 10,3 тыс. жителей). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вблизи побережья американского штата Орегон были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.