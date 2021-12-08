Париж, , 04:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Об этом 7 декабря сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, планы французского лидера определились после переговоров с премьер-министром Великобритании, и.о. канцлера Германии, президентами Италии и США, которые прошли накануне, а также в свете переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Лидеры пяти государств подтвердили свою решимость работать вместе, чтобы гарантировать суверенитет Украины и обеспечить ее стабильность и безопасность», — отметил источник.

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Кроме того, до переговоров с Путиным Макрон намерен принять в Елисейском дворце нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Они «вместе рассмотрят способы возобновления контактов с Россией в рамках нормандского формата», которому Байден «выразил полную поддержку».

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