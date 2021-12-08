Хабаровск, 8 декабря, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Материальный резерв Хабаровского края до конца года пополнится новой техникой на сумму свыше 80 млн рублей — регион получит два катера, шесть автоцистерн и два высокопроходимых автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.🏻

Наводнение

Читайте также: В Оренбуржье резервы для ликвидации ЧС пополнят ещё на 10 млн рублей

Правительство РФ дополнительно выделило Хабаровскому краю 150 млн рублей по линии ликвидации ЧС. 70 млн из них пошли на закупку пожарной техники, а на 80 млн были приобретены машины и катера в краевой резерв. В дальнейшем эту технику могут передать в районы, наиболее подверженные рискам возникновения природных катастроф.

Сейчас резерв края оценивается в 856 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 19 ноября состоялся заключительный этап смотра готовности областной группировки сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в зимний период 2021—2022 года на территории Оренбургской области. Проверка сил и средств муниципальных звеньев ОТП РСЧС показала их готовность в выполнению задач.