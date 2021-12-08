Вашингтон, 8 декабря, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Человеком года, по мнению читателей американского журнала Time стал президент БразилииЖаир Болсонару. Результаты голосования были опубликованы 8 декабря на сайте издания.

Издательство Time

В голосовании приняли участие 9 млн читателей. Из них 24% признали президента Бразилии Болсонару человеком, оказавшим наибольшее влияние на события, происходившие в 2021 году.

На втором месте, согласно результатам опроса, оказался экс-президент США Дональд Трамп. За него отдали свои голоса 9% респондентов. На третьем месте в рейтинге самых влиятельных в этом году людей или организаций оказались врачи, борющиеся с коронавирусом, за них проголосовали 6,3% участников опроса.

Напомним, президент Бразилии Болсонару стал популярен после неоднократных высказываний о коронавирусе. Так судья верховного суда Бразилии одобрил проведение расследования в отношении Болсонару из-за его утверждений о связи вакцинации от COVID-19 с риском развития ВИЧ.