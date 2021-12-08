Биробиджан, 8 декабря, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Жители столицы Еврейской автономии жалуются на то, что в городе не хватает автобусных маршрутов, а на тех, которые есть, рейсы выполняются не по расписанию. Ещё одна проблема — работа общественного транспорта заканчивается слишком рано, сообщается 8 декабря в Instagram-аккаунте мэрии Биробиджана.

Gradkostroma.ru Автобус

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В горадминистрации обсуждали, как решить эти проблемы. Пока, по словам горожан, ситуация такова, что если один рейс добавили, то другой отменяют, и водители автобусов не придерживаются расписания. Более того, время рейсов в принципе неизвестно: не опубликовано на сайте мэрии и не вывешено на остановках.

«Кроме того, многие маршруты заканчивают работу либо в 19.00, либо в 20.00, соответственно после этого времени уехать в отдаленные районы города не представляется возможным», — констатировали в мэрии.

Её сотрудники приняли решение до конца недели сформировать оптимальное расписание движения общественного транспорта и обещали ужесточить контроль за этой проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноябре после обильного снегопада городские автобусы вообще не ездили по Биробиджану. Движение общественного транспорта было парализовано из-за снега.