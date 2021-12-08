Пекин, 8 декабря, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Торговля услугами Китая выросла на 12,7% в годовом исчислении и достигла 4,2 трлн юаней (около $659,41 млрд) за первые десять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги

По данным Министерства коммерции КНР, из общего объема экспорт услуг составил почти 2 трлн юаней, увеличившись на 29% в годовом исчислении, а импорт услуг составил 2,2 трлн юаней, увеличившись на 1,1% в годовом исчислении.

Только в октябре объем торговли услугами в стране составил 413,97 млрд юаней, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.