Токио, , 04:25 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи у берегов японской префектуры Фукусима, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался по координатам 37,2 градуса северной широты и 141,2 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20 километров. Отмечается, что жители трех районов Фукусимы ощутили подземные толчки интенсивностью в три балла. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря у берегов американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг находился в 430 километрах от города Ньюпорт на глубине 10 километров. Информации о пострадавших не поступало.