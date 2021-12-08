Пекин, 8 декабря, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Ноябрьские кассовые сборы в кинотеатрах Китая завершились с умеренной выручкой в 1,87 млрд юаней (около $293,60 млн), что является самым низким месячным приростом за год, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

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Ноябрь обычно рассматривается в Китае как транзитный месяц, связывающий октябрьские праздники по случаю Дня образования КНР и киносезон окончания года, с несколькими заметными релизами. Считается, что недавнее возобновление случаев COVID-19 в некоторых частях Китая также повлияло на кассовые сборы.

Возглавила ноябрьский чарт картина «Стань кем-то», получившая признание критиков мистическая комедия от начинающего китайского режиссера. Фильм заработал по данным на 1 декабря 636 млн юаней, что составляет более трети от общей суммы сборов за прошедший месяц.

Блокбастер конца сентября «Битва при Чосинском водохранилище», в настоящее время занимающий первое место в прокате Китая за все время с общим доходом более 5,7 млрд юаней, занял второе место в ноябре с 229 млн юаней сборов. Последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вышедший в конце октября в Китае, занял третье место с 221 млн юаней.

Кассовые сборы в Китае за 2021 год к 1 декабря достигли 44,3 млрд юаней. Рост оказался медленнее, чем в допандемическом 2019 году, но общегодовой доход по-прежнему лидирует на мировых рынках кассовых сборов.