Красноярск, 8 декабря 2021, 04:23 — REGNUM В среду, 8 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −6… −4 °C, с понижением к концу дня до −14… −12 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
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В 08:10 на Театральной площади было — 4 °C.
Ночью с 8 на 9 декабря ожидается до −17… −14 °C, небольшой кратковременный снег.
Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.
В четверг, 9 декабря, в Красноярске до −14… −13 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −13… −11 °C.
В пятницу, 10 декабря, в Красноярске ожидается до −11… −10 °C днём и до −13… −11 °C ночью. Облачно, небольшой снег.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный юго-западный ветер до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве западный ветер до 15−20 м/с, метель, на дорогах гололедица.
8−10 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.
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