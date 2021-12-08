Красноярск, , 04:23 — REGNUM В среду, 8 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −6… −4 °C, с понижением к концу дня до −14… −12 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 08:10 на Театральной площади было — 4 °C.

Ночью с 8 на 9 декабря ожидается до −17… −14 °C, небольшой кратковременный снег.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В четверг, 9 декабря, в Красноярске до −14… −13 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −13… −11 °C.

В пятницу, 10 декабря, в Красноярске ожидается до −11… −10 °C днём и до −13… −11 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный юго-западный ветер до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве западный ветер до 15−20 м/с, метель, на дорогах гололедица.

8−10 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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