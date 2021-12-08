Биробиджан, 8 декабря 2021, 04:21 — REGNUM В Биробиджане прорвало трубопровод, по которому подавалось тепло в 13 многоквартирных жилых домов. Также остались без отопления торговый центр, здания МЧС и училища, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.
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Квартиры горожан не отапливались всю ночь, прорыв был устранён к утру. Ситуацию контролировали представители мэрии и прокуратуры города. Надзорное ведомство проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, этот отопительный сезон стал непростым для Еврейской автономии. Дважды в регионе горели котельные, поступали жалобы на проблемы с отоплением в посёлке Смидовичи. Люди предполагают, что в области не хватает угля. Ситуацию в сфере ЖКХ ЕАО назвал очень сложной председатель правительства РФ Михаил Мишустин.