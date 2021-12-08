Москва, , 04:12 — REGNUM Заявления ряда специалистов о спасительных для человечества свойствах штамма «Омикрон» до настоящего времени не подтверждаются данными об этом варианте коронавируса. Такое заявление сделал 7 декабря врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Крючков в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

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Крючков пояснил, что без фактических данных о новом варианте коронавируса все заявления о том, что он является так называемой «живой вакциной» являются лишь домыслами. Делая подобные заявления, по мнению Крючкова, специалисты «выдают желаемое за действительное».

Врач-иммунолог пояснил, что штамм «Омикрон» может оказаться и менее патогенным, чем другие варианты коронавируса. Однако нельзя исключать и другие варианты, кардинально противоположные таким прогнозам. Специалист отметил, что в западных публикациях, посвящённых новому штамму, нигде не говорится о нём как о «живой вакцине», есть лишь о том, что нет данных об «Омикроне» как о штамме более тяжелом, чем «Дельта».

По мнению иммунолога, разговоры об «Омикроне» как о «живой вакцине» и о спасителе человечества могут пагубно сказаться на темпах вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вирусолог Чумаков назвал штамм коронавируса «Омикрон» из-за его сниженной патогенности «живой вакциной».

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