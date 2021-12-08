Тернейский район, Приморский край, 8 декабря, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Для электроснабжения жителей сел Максимовка, Перетычиха и Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа закупили три современные энергоустановки — новое оборудование не только обеспечит бесперебойную подачу электричества, но и позволит подключать новых абонентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства края.

Primorsky.ru Приморье

Читайте также: В Узбекистане намерены построить более 20 малых ГЭС

Дизель-генераторные установки мощностью 160, 200 и 160 киловатт установят в отдаленных северных территориях, не имеющих централизованного энергоснабжения.

Оборудование введут в эксплуатацию в начале 2022 года.

Техника российского производства стоимостью 9,8 млн рублей закуплена за счет краевых субсидий и средств «Примтеплоэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане сформирован список 22 перспективных площадок, на которых на основе тендера планируется строительство миниГЭС мощностью до 5 мегаватт.