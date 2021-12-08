Пекин, 8 декабря, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Пекинский парк Universal планирует начать вторую фазу строительства, о чем было заявлено на пресс-брифинге в китайской столице, сообщает агентство Синьхуа.

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Расширение охватит 2,2 квадратных километра, и, как ожидается, на его территории будет построено еще пять отелей. Ежегодное число посещений существующего курорта площадью 1,8 квадратных километра, по оценкам, достигнет 10 млн человек, сообщил 1 декабря на брифинге чиновник муниципального правительства Цуй Шуцян.

Курорт способствовал развитию туризма в соседних районах пекинского района Тунчжоу, где расположены муниципальный административный центр Пекина, а также сам курорт, добавил Цуй. Курорт Universal Beijing начал официально функционировать в сентябре и стал пятым тематическим парком Universal Studios в мире, третьим в Азии и первым в Китае.