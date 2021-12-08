Пекин, 8 декабря, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Количество жалоб на страховые компании в Китае выросло в третьем квартале этого года, показали данные главного банковского и страхового регулятора страны, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Страховщик

За указанный период Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBRC) и ее местные бюро получили 40 649 жалоб от потребителей на страховые компании, что на 18,35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины этих случаев были связаны с личным страхованием, в то время как 41,01% из них были связаны с фирмами по страхованию имущества, сообщает CBIRC.

Количество жалоб, связанных со страхованием автотранспортных средств, в третьем квартале достигло 10 513, что составляет 63,07% от общего числа жалоб, связанных с предприятиями по страхованию имущества.

Из всех жалоб потребителей на страховщиков жизни, число случаев, связанных с обычным страхованием жизни, составило 9 337, что составляет 38,94% от общего числа. Жалобы на страхование от болезней поступили в количестве 5 323, что составляет 22,2%.