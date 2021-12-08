Кемерово, 8 декабря, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Семьи погибших на кузбасской шахте «Листвяжная» и пострадавшие получат материальную поддержку из нескольких источников. Об этом сообщила министр социальной защиты населения региона Елена Воронина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» у представительства Кузбасса в Москве

Так, из областного и муниципальных бюджетов предусмотрено по 1 млн 250 тысяч рублей на каждую семью погибшего; по 400 тысяч рублей пострадавшим с тяжёлым и средне-тяжёлым вредом здоровью; по 200 тысяч рублей пострадавшим с лёгким вредом здоровью.

Из резервного фонда правительства РФ по 1 млн рублей получит каждая семья погибшего; по 400 тысяч рублей пострадавшие с тяжёлым и средне-тяжёлым вредом здоровью; по 200 тысяч пострадавшие с лёгким вредом здоровью.

От предприятия предполагаются по 2 млн рублей каждой семье погибшего; по 1 млн рублей дополнительно на каждого члена семьи погибшего; ежемесячная пенсия 25 тысяч рублей для детей погибших до достижения ими совершеннолетия.

Кроме того, дополнительно назначена единовременная выплата из Фонда социального страхования 1 млн рублей семьям погибших. Также семьям погибших помогут с решением жилищных и бытовых проблем, обучением детей, лечением, реабилитацией и в других вопросах.

Российский Красный Крест и правительство региона собрали 96 млн рублей, которые в дальнейшем также пойдут на решение проблем семей погибших.