Пекин, , 04:04 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае составили 29,39 млрд юаней (около $4,6 млрд) в октябре, снизившись на 4,3% в годовом исчислении, показали данные Министерства финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Лотерея Fishki.net

По данным министерства, продажи лотерейных билетов для поддержки системы социального обеспечения Китая в октябре составили 12,58 млрд юаней, в то время как продажи лотерейных билетов для поддержки спортивной индустрии страны достигли 16,8 млрд юаней. За первые 10 месяцев общий объем продаж лотерей составил 307,9 млрд юаней, что на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с правилами управления лотереями в Китае, средства, полученные от продажи билетов, используются для административных расходов, проектов общественного благосостояния и призовых фондов.