Лючжоу, Китай, , 04:02 — REGNUM Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая в этом году доставил более 100 млн посылок со своей фирменной рисовой лапшой, известной как лосыфэнь, сообщает агентство Синьхуа.

День на рынках в провинции Лаокай начинается с сытного завтрака: наваристого традиционного супа из мяса и лапши. На рынок племена приходят целыми семьями. Рынок в Бак Ха, Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Бюро почтовой администрации города Лючжоу, основной производственной базы в Гуанси и места зарождения деликатеса, сообщило об увеличении количества упакованных посылок с лосыфэнь на 42,8% в годовом исчислении в этом году по состоянию на 28 ноября. Лапша стала первым товаром в регионе, объем годовой доставки которого превысил 100 млн посылок, сообщило бюро.

В настоящее время посылки с лапшой быстрого приготовления лосыфэнь составляют более 60% от общего объема экспресс-доставки в городе, что способствует развитию курьерского сектора. Во время фестиваля онлайн-шопинга на «День холостяка» в этом году почти 80% посылок Лючжоу содержали «вонючую радость».

Лапша быстрого приготовления лосыфэнь из речных улиток, известная своим характерным острым запахом, является местным фирменным блюдом в Гуанси. По данным бюро, на фоне вспышек COVID-19 в Китае в прошлом году лапша переживала свой момент славы, когда ее продажи резко выросли, а объем доставки увеличился до более чем 77 млн посылок.