Женева, Швейцария, , 04:00 — REGNUM В мире за прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, умерли более 52,5 тыс. пациентов с COVID-19, что превышает показатель предшествующей недели на 10%. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 8 декабря эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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ВОЗ «Число новых смертей выросло по сравнению с предшествующей неделей на 10%: поступили сообщения о более 52,5 тыс. умерших».

При этом число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за этот же период увеличилось только на 2% и составило 4,1 млн.

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Всего в мире с 29 ноября по 5 декабря был зафиксирован 52 641 случай смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. За это же время было выявлено 4 105 073 случая заражения.

Отмечается, что сильнее всего смертность возросла в Юго-Восточной Азии и Америке — на 49% и 38%. В Африке и Восточном Средиземноморье зафиксировано её сокращение — на 13% и 8%. На Европу приходится 55% всех смертей (при снижении смертности на 2%) и 65% случаев заражения (снижение на 3%).

Наибольший прирост случаев инфицирования за неделю пришёлся на США (752 394), Германию (396 429), Великобританию (310 696), Францию (283 500) и Россию (231 240).

По данным на 7 декабря, с начала пандемии коронавируса в мире был выявлен 265 194 191 случай заражения SARS-CoV-2. Умерли за это время 5 254 116 больных с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные об отсутствии летальных исходов среди заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон».

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