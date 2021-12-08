Абуджа, , 03:55 — REGNUM Правоохранительные органы Нигерии задержали 21 заключенного, сбежавшего из тюрьмы во время нападения вооруженных боевиков на исправительное учреждение в штате Плато. Об этом сообщает пресс-служба нигерийской службы исправительных учреждений.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, некоторые из заключенных вернулись в тюрьму добровольно, еще двоих вернула в исправительное учреждение их мать. При этом отмечается, что всего с тюрьмы сбежали 252 заключенных, еще 11 погибли. В настоящее время в исправительном учреждении содержатся 500 осужденных, а также 560 ожидающих суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября группа заключенных сбежала из тюрьмы в нигерийском штате Плато во время нападения боевиков на исправительное учреждение. Тогда из тюрьмы сбежали 262 человека, из них десятерых удалось задержать по горячим следам.

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