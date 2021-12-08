Пекин, 8 декабря, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Китай обнародовал план развития индустрии больших данных на 14-й пятилетний период (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

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Масштаб индустрии больших данных в стране, вероятно, превысит 3 трлн юаней (около $470 млрд) к концу 2025 года, при совокупном годовом темпе роста около 25%, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

К тому времени будет создан рыночно ориентированный механизм ценообразования на данные как ключевой фактор производства, сообщили в MIIT, добавив, что это повысит осведомленность общества о больших данных и будет стимулировать передовые продукты и услуги, основанные на больших данных.

Сектор больших данных Китая быстро развивался в течение последних пяти лет, и к 2020 году его масштабы превысят 1 трлн юаней, свидетельствуют данные MIIT.