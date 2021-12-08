Москва, 8 декабря, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом, которые прошли 7 декабря в формате закрытой видеоконференции, заявил о бесполезности санкций — они не дают никакого положительного эффекта ни для одной из сторон. Об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

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«Президент (России) говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, (они) принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают», — отметил он.

Вместе с тем Байден сказал Путину о возможных санкциях предельно корректно — не так, как американская сторона заявляла публично.

«То, что говорилось до этого публично и доводилось по различным каналам до нас, сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня», — объяснил Ушаков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили удовлетворение выполнением достигнутых ранее договорённостей по обмену мнениями в вопросах борьбы с киберпреступностью.