Пекин, , 03:52 — REGNUM Китай обнародовал план развития сектора услуг в области программного обеспечения и информационных технологий на 14-й пятилетний период (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Информационные технологии

По данным Министерства промышленности и информационных технологий, к 2025 году страна планирует разработать более 1 млн промышленных приложений и повысить конкурентоспособность программного обеспечения для ключевых отраслей, таких как финансы и строительство.

В плане также подробно описываются меры по поддержке компаний в этом секторе с целью развития более 100 компаний с операционной выручкой, превышающей 10 млрд юаней ($1,57 млрд) к 2025 году.

В плане также говорится, что страна создаст сообщества с открытым исходным кодом, имеющие международное влияние, а также улучшит механизм ценообразования в сфере программного обеспечения.